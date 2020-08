Incendio Loas, risalgono i valori dell’inquinamento ambientale: ecco i risultati delle ultime analisi Arpa Lazio (Di venerdì 14 agosto 2020) Incendio #Loas #Aprilia, completate le analisi sul 4° campione: valori leggermente in crescita rispetto a campione precedente e nuovamente sopra standard di riferimento: http://ArpaLazio.gov.it/download/?sez=eventi&pid=120&fln=20200814-Incendio+Loas risultati monitoraggio.pdf… Attività di monitoraggio proseguono. Per quanto riguarda le diossine non esiste un riferimento normativo in aria ambiente. Concentrazioni di tossicità equivalente (TEQ) in ambiente urbano di diossine e furani sono stimati (dati World Health Organization WHO nel documento Guidelines for Europe 2000) pari a circa 0,1 pg/m3, anche se è elevata la variabilità da zona a zona, mentre concentrazioni in aria di 0,3 pg/m3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

