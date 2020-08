Elodie, Lega di Salvini la riempie di insulti: la sua replica è perfetta (Di venerdì 14 agosto 2020) Vergognosa reazione della Lega dopo l’intervista di Elodie che, intervistata dal Corriere della Sera, ha espresso il suo punto di vista su Matteo Salvini. Il partito, quindi, ha pensato bene di replicare, sollevando una ondata di odio non indifferente. Elodie, la Lega di Matteo Salvini la riempie di insulti: la sua replica è perfetta Matteo... L'articolo Elodie, Lega di Salvini la riempie di insulti: la sua replica è perfetta proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

LegaSalvini : Elodie attacca Matteo Salvini e la Lega risponde: “Non la pensi come lei? Sei ignorante”. - bearbops : @il_latinista @Elodiedipa Sarà un mio limite ma per appoggiare un movimento come la lega un po' ignoranti si deve e… - AlbertoGraziola : #Elodie e gli insulti sul web: l'eleganza della sua risposta di fronte alla bassezze scritte contro di lei. - il_latinista : @Molo31Monica Si rende conto, vero, che il suo hashtag 'Lega bastarda' è al pari di un insulto rivolto ad Elodie? P… - trimpa48 : RT @INGFiore2: #Elodie e Melodie leghiste. Leggete tutto con attenzione. Se votate lega sappiate chi sono i vostri compagni di strada. Se c… -