È Ariana Grande la star più influente del mondo. La classifica (Di venerdì 14 agosto 2020) Non appena si arriva alla voce «Personalità televisive», quel che si incontra è l’intero clan Kardashian. Prima Kim Kardashian, poi Kylie Jenner, la cui influenza è tanta ma non tale da governare l’indice dei personaggi più popolari dei social network. L’indice di notorietà con il quale, ogni anno, è stilata la classifica dei più influenti tra gli «influencer» ha stabilito, infatti, come a dominare Instagram, Facebook e qualunque altro social network esistente sia Ariana Grande. Leggi su vanityfair

peakyedwards : madonna avete rotto con sta storia, non tutte le pop star devono per forza avere lo stesso range vocale di ariana g… - kenmabi : @jinsouls7 secondo me pensano che gli italiani parlino come ariana grande - ConventoLonato : A - _Richard_Face_ : Mi sono dimenticato di dirvi che ieri ho fatto ascoltare Ghostin di Ariana Grande a mio fratello, facendo prima un… - tooyounvg : RT @GiuliaaHorann: siamo tutti d’accordo che le donne più belle al mondo sono Gigi Hadid ,Ariana Grande e quella che sta leggendo questo tw… -

Ultime Notizie dalla rete : Ariana Grande Spotify, Ariana Grande è l'artista femminile più seguita Sky Tg24 È Ariana Grande la star più influente del mondo. Ecco la classifica

L’indice di notorietà con il quale, ogni anno, è stilata la classifica dei più famosi tra gli «influencer» ha stabilito che la popstar è la più nota dei social. Dietro di lei, Justin Bieber e Cristian ...

Lady Gaga in accappatoio annuncia la sua esibizione ai VMA 2020!

Era solo un rumor, ma ora é ufficiale. Lady Gaga sarà una performer dei prossimi Video Music Awards 2020! La cantante ha rivelato la notizia tramite un video postato sul suo canale ufficiale Instagram ...

L’indice di notorietà con il quale, ogni anno, è stilata la classifica dei più famosi tra gli «influencer» ha stabilito che la popstar è la più nota dei social. Dietro di lei, Justin Bieber e Cristian ...Era solo un rumor, ma ora é ufficiale. Lady Gaga sarà una performer dei prossimi Video Music Awards 2020! La cantante ha rivelato la notizia tramite un video postato sul suo canale ufficiale Instagram ...