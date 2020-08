Coronavirus, scontro tra Regno Unito e Francia sulla quarantena ai vacanzieri. In Germania altri 1.449 casi in 24 ore (Di venerdì 14 agosto 2020) Usa Ansa Washington, DC, USASe secondo il New York Times i morti per Coronavirus negli Stati Uniti hanno già superato i 200mila, per il conteggio della Johns Hopkins University, che registra i dati ufficiali, le vittime sono 167.106, +1.080 rispetto ai dati di ieri. Mentre i casi sono 5.248.722, di cui 51.722 registrati nelle ultime 24 ore. scontro Francia-Regno Unito Ansa Parigi, FranciaTra Francia e Regno Unito è scontro sulla quarantena per i vacanzieri. Da sabato 15 agosto chi arriva in Gran Bretagna dai Paesi a rischio, cioè Francia, Paesi Bassi, Malta, Monaco, Aruba e dalle isole Turks e Caicos, ... Leggi su open.online

Coronavirus, turismo in crisi. Confcommercio: senza stranieri crolla il lusso

Confcommercio ha valutato quasi l'80% in meno le presenze negli hotel a 5 stelle, in particolare mancano all'appello appunto gli stranieri (-91,2%) che per le strutture di alta gamma costituiscono la ...

La "maledizione" dell'Inps. Cosa accade a chi la guida

Guidare l’Inps è una maledizione. Gli ultimi tre presidenti, negli anni del loro mandato, hanno "ballato" parecchio nelle stanze dell’Istituto di previdenza. Pasquale Tridico, Tito Boeri e Antonio Mas ...

