Coronavirus: nel Salento il 53% dei contagi è importato dall'estero (Di venerdì 14 agosto 2020) Delle 77 persone positive al Covid in provincia di Lecce, 41 sono arrivate dall'estero. è quanto emerge dal report epidemiologico dell'Asl salentina, secondo il quale il 53% dei nuovi contagi riguarda ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : #coronavirus Primi contagi a scuola a Berlino, alcuni istituti richiudono, L'anno scolastico partito da 4 giorni.In… - Agenzia_Ansa : Il #coronavirus prnetra nel sistema nervoso attraverso il #naso e questo spiega la perdita di #olfatto. Italiani t… - Agenzia_Ansa : Il #coronavirus penetra nel sistema nervoso attraverso il #naso. Italiani trovano virus nel bulbo olfattivo #ANSA - antopillosio : RT @tg2rai: #Coronavirus, sono ormai quasi 21 milioni i contagi nel mondo e oltre 750 mila le vittime. La #Francia dichiara #Parigi e #Mars… - annasoReta : RT @ultimenotizie: La #Germania ha inserito la #Spagna fra le zone a rischio per il #Coronavirus. Lo scrive la Dpa. Fanno eccezione però le… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

BERNA – Il Consiglio federale ha fornito il suo preavviso negativo al postulato presentato dal Consigliere Nazionale Piero Marchesi il 6 maggio. intitolato “Settore sociosanitario. La Svizzera non sia ...(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Le Ats (ex Asl) della Lombardia si stanno attrezzando per eseguire i tamponi ai lombardi che rientrano o i turisti che arrivano da Malta, Grecia, Spagna e Croazia. Tutti ...