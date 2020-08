Coronavirus, crescono ancora i contagi: 574. In Sicilia su 36 positivi 21 sono immigrati (Di venerdì 14 agosto 2020) Cresce ancora il numero di nuovi contagi di Coronavirus in Italia. Da ieri sono 574, mentre i decessi sono stati 3. Il totale delle vittime sale così a 35.234, mentre quello dei casi a 252.809. È quanto emerge dal report diffuso dal Ministero della Salute e consultabile sul sito della Protezione Civile. È il Veneto la prima regione per l’aumento di nuovi casi. I guariti sono 403 rispetto a ieri in Italia. Il totale sale ora a 203.326. Coronavirus, la situazione in Lombardia I nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 97, di cui 15 “debolmente positivi” e 2 emersi a seguito di test sierologici, secondo i dati ufficiali diffusi dalla Regione. Da ieri, ... Leggi su secoloditalia

matteosalvinimi : Più sbarchi uguale più contagi: crescono i positivi in Sicilia, e quasi la metà dei casi riguarda immigrati. Questo… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia crescono nuovi casi (+481) e morti (+10) #coronavirus - Carlo21077161 : RT @SecolodItalia1: Coronavirus, crescono ancora i contagi: 574. In Sicilia su 36 positivi 21 sono immigrati - Majden3 : RT @Virus1979C: Coronavirus, crescono ancora i contagi: 574 in un giorno. Peggior aumento dal 24 giugno. - RaffyB_68 : RT @FQLive: #ULTIMORA Coronavirus, crescono ancora i contagi: 574 in un giorno. Peggior aumento dal 24 giugno -