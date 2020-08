«Ci serve un porto in Italia, stiamo arrivando»: la Sea Watch 4 ci minaccia. Prepariamoci al peggio (Di venerdì 14 agosto 2020) Il virus non accelera per via dei ragazzi che ballano ma per colpa dei migranti che sbarcano. E allora Prepariamoci al peggio. “Preparateci un porto, arriviamo”. E’ l’avvertimento che arriva dalla Sea Watch 4, che sta per partire dal porto di Buriana, in Spagna, per soccorrere migranti nel Mediterraneo e portarli poi in Italia. E’ il Giornale a raccontarci questo fosco scenario che porterà in giro per l’Italia altri migranti, complice un governo prono e immigrazionista. Mentre Conte & Company sono pronti a un nuovo lockdown, mentre restringono le maglie alle discoteche e a molte attività, mentre il virus non molla la presa, ecco come si fanno “intortare” con dagli sbarchi ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : «Ci serve un porto in Italia, stiamo arrivando»: la Sea Watch 4 ci minaccia. Prepariamoci al peggio… - ____Cupido____ : @Val3ntjn4 Noioso un cavolo. Tu vuoi che ti dò solo petali e non vuoi le spine. La rosa a volte neanche si fa in te… - Eposmail : @ILNAZIONALISTA3 @agorarai @ignaziocorrao ripassino ai destroni : madrid non ha il porto , la cina non confina col… - bonhomme69 : @nicmax25 I cani ovviamente sono senza colpa, ma questo tipo di cane è un'arma. Per le armi da fuoco serve il porto… - stevecounz : Come lo Schalke nel 2011 o il Porto nel 2004. Non serve ispirarsi a squadre così -

Ultime Notizie dalla rete : serve porto Porto, l'urlo di pescatori e diportisti alla politica: "Serve sicurezza, ogni mareggiata è una tragedia" Vivere Civitanova