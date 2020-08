Champions: Barcellona; Piquè insiste, 'se serve, me ne vado' (Di venerdì 14 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 14 AGO - "Una partita orribile, una sensazione brutta. E' una vergogna, non ho parole. Non si può giocare così in Europa, è una cosa che non riesco a spiegare. E' molto duro e spero che ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - RealPiccinini : Non avrei mai pensato di preferire una semifinale mondiale di Snooker ad un quarto di Champions. Forse demerito del… - SkySport : Barcellona-Bayern Monaco, Piqué: 'Abbiamo toccato il fondo, serve cambiare' - emamarro : RT @sportface2016: #BarcaBayern, #Bartomeu: 'Prese delle decisioni, le annunceremo presto' #UCL - matteoG1990 : RT @RealPiccinini: Non avrei mai pensato di preferire una semifinale mondiale di Snooker ad un quarto di Champions. Forse demerito del Barc… -