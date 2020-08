ByteDance censura in Indonesia i contenuti critici verso la Cina (Di venerdì 14 agosto 2020) Zhang Yiming, chief executive officer and founder of ByteDance (Foto: Gilles Sabrie/Bloomberg via Getty Images)ByteDance, la società cinese dietro a TikTok, avrebbe censurato –dal 2018 fino alla metà del 2020 – i contenuti critici nei confronti del governo di Pechino sull’applicazione di aggregazione di notizie Indonesiana Baca Berita (BaBe), che è di sua proprietà. La notizia viene da Reuters che, dopo aver ascoltato alcuni fonti coinvolte direttamente, ha scoperchiato il vaso di Pandora. Nel 2018, dopo che l’Indonesia ha bandito TikTok per un breve periodo di tempo, ByteDance ha acquistato l’app. Poco tempo dopo, ha incaricato i moderatori della stessa di iniziare un’opera di ... Leggi su wired

