Avvocatura dello Stato, concorso 15 posti (Di venerdì 14 agosto 2020) Nuovo concorso per l'Avvocatura di Stato È Stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 agosto 2020 n. 61 il decreto per un "concorso, per esame teorico-pratico, a quindici posti di avvocato dello Stato" (in allegato). Per partecipare al concorso serve essere cittadini italiani di incensurabile condotta civile e morale in possesso dei requisiti previsti dal decreto e facenti parte delle seguenti categorie: - «procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio; - magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneità; - magistrati della ...

- dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle ex carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della ...

