Asta record per un paio di scarpe indossate da Jordan in Italia

AGI - Queste sono le sneakers più costose mai messe all'Asta: un paio di Nike Air Jordan 1, indossate dalla superstar del basket Michael Jordan, sono state vendute per 615 mila dollari, secondo quanto riportato ieri dalla casa d'aste Christie's a New York. Le scarpe, che tuttavia non hanno raggiunto il loro prezzo stimato tra 650mila e 850mila dollari, sono state indossate da Jordan il 25 agosto 1985 in un memorabile match di esibizione organizzata da Nike a Trieste, in Italia, in cui ha affondato la palla in canestro così forte che ha rotto il tabellone. La scarpa sinistra ha ancora un pezzo di vetro incastonato nella suola rossa. "È stato un momento iconico nella storia dello sport", ha detto ad ...

AGI - Queste sono le sneakers più costose mai messe all'asta: un paio di Nike Air Jordan 1, indossate dalla superstar del basket Michael Jordan, sono state vendute per 615 mila dollari, secondo quanto ...

Record d'asta online per la Ferrari. Sarà presto battuto

L'S&P 500 tornato ai massimi di febbraio e il Nasdaq che ha ripreso a correre rendono i collezionisti ancora più liquidi e pronti a rastrellare le migliori auto d'epoca. Il record di 3,08 milioni per ...

