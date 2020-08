Viviana Parisi, spunta video: Gioele in auto con la mamma. L'identikit dei testimoni (Di giovedì 13 agosto 2020) spunta un nuovo elemento importantissimo. C'è un video infatti, proveniente da una telecamera di videosorveglianza privata , al vaglio degli inquirenti che indagano sulla morte di Viviana Parisi , 43 ... Leggi su quotidiano

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Adnkronos : Viviana Parisi, spunta telefonata a numero emergenza - Adnkronos : Viviana Parisi, in un video di sorveglianza il passaggio a Sant'Agata - ada_cavaliere : RT @Adnkronos: #VivianaParisi, procuratore: 'Testimoni incidente si facciano vivi' - Ma_Caiazzo : RT @gaiatortora: Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. -