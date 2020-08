Must trend 2020: gli accessori di paglia! La scelta di Alessandra Amoroso (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Must trend dell’estate 2020 è l’accessorio di paglia. Che si tratti di borse, cappelli o espadrillas non ha importanza, ciò che conta è averne almeno uno nell’armadio. Scopriamo quelli indossati da Alessandra Amoroso La moda estate 2020 ha come protagonista l’accessorio di paglia. Ognuno di noi, quest’anno, deve averne almeno uno nell’armadio: che si tratti di cappello, borsa o espadrillas non ha importanza! Sono necessari per dare un tocco glamour ad ogni outfit. Apparentemente questo tipo di materiale può sembrare povero, in realtà quest’estate è il top per rendere ogni tipo di look più trendy. Ci sono borse di paglia rigide di ogni ... Leggi su bloglive

Costumi color caramello 2020. La nuova tendenza moda dell’estate 2020 si ispira a toni del tutto naturali, che vanno dai granelli che caratterizzano lo zucchero grezzo; alle note più imberbe e morbide ...

D’estate non si può rinunciare a indossare abiti corti e svasati, morbidi e comodi, ideali sia per il giorno che per la sera. Tra questi, un vero e proprio cult sono i vestiti a fiori, che di anno in ...

