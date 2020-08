Monopattino contro auto: violento scontro, grave una 26enne (Di giovedì 13 agosto 2020) È successo ieri, mercoledì 12 agosto. La ragazza è rimbalzata sul parabrezza dell’auto e ora le sue condizioni sono gravi L’Incidente è accaduto ieri, mercoledì 12 agosto, in via dei Caniana a Bergamo. Una Lancia Y e un Monopattino elettrico, si sono scontrati violentemente. I due mezzi erano diretti entrambi dal centro verso via Moroni … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Notiziedi_it : Roma, monopattino passa col rosso e finisce contro mezzo Ama: turisti multati - SionRomina : Monopattino contro un'auto, grave una ragazza di 26 anni: è rimbalzata sul parabrezza! Le grandi idee del M5Scemi!!… - SionRomina : Monopattino contro un'auto, grave una ragazza di 26 anni: è rimbalzata sul parabrezza! Toninelli il co...e!!!?????? - infoitinterno : Monopattino contro un'auto, grave una ragazza di 26 anni: è rimbalzata sul parabrezza - Lia68981795 : RT @_GrayDorian: Parlamentare si reca all'#Inps con il bonus monopattino per richiedere il #bonus600euro, ma si schianta contro un muro ed… -