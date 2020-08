Lamorgese: «Controlli serrati sui giovani, non valutano i rischi». Sugli immigrati invece svicola (Di giovedì 13 agosto 2020) «I ragazzi viaggiano e giustamente cercano il divertimento. Per questo rivolgo proprio a loro un appello forte, che dovrebbe diventare patrimonio di tutte le famiglie. E cioè che mantengano comportamenti responsabili». Lo dice il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in un’intervista a La Stampa. «I prefetti si sono già attivati. A Ferragosto ci saranno modalità di controllo più serrato nelle zone turistiche e nelle aree cittadine frequentate dai giovani. Molti di loro sottovalutano i rischi cui si espongono. Ci sono regole ben precise da osservare». Ossia, distanziamento sociale, uso della mascherina e lavaggio ripetuto delle mani». Lamorgese sulle elezioni regionali Quanto alle elezioni regionali in programma a settembre, il ... Leggi su secoloditalia

