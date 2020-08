Inter e Fiorentina verso l’intesa: rinnovo dei prestiti di Biraghi e Dalbert (Di giovedì 13 agosto 2020) Inter e Fiorentina sono vicine a un accordo per il rinnovo dei prestiti di Cristiano Biraghi e Dalbert: la situazione Inter e Fiorentina sono vicine a un accordo per il rinnovo dei prestiti di Cristiano Biraghi ai nerazzurro e Dalbert alla formazione viola. Come riportato da Sky Sport, i club concluderanno l’operazione nel corso della prossima settimana. Nel frattempo, la Fiorentina monitora Ken Sema dell’Udinese per fornire un ulteriore rinforzo al tecnico Giuseppe Iachini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

La Fiorentina punta a ricostituire la coppia Piatek-Kouame' che ha fatto bene a suo tempo con il Genoa. Se il secondo si trova gia' a Firenze dove e' arrivato a gennaio, il primo - un passato anche al ...

Dalbert-Biraghi, rinnovo dei prestiti vicino. Fiorentina cerca anche un altro terzino

Secondo quanto riporta Sky si avvicina la fumata bianca per il rinnovo dei prestiti tra Fiorentina ed Inter. Così Dalbert resterà a Firenze un’altra stagione e stesso discorso per Biraghi con l’Inter.

Secondo quanto riporta Sky si avvicina la fumata bianca per il rinnovo dei prestiti tra Fiorentina ed Inter. Così Dalbert resterà a Firenze un'altra stagione e stesso discorso per Biraghi con l'Inter.