“Il Cagliari non ha pagato una rata di Despodov”: arriva la smentita del CSKA Sofia (Di giovedì 13 agosto 2020) Negli ultimi giorni sono circolate voci dall’estero riguardanti il Cagliari. Nel dettaglio, secondo quanto riportato dal portale bulgaro Blitz infatti, il Cagliari non avrebbe saldato, entro marzo, una rata di 700mila euro al CSKA Sofia per il cartellino di Kiril Despodov. Lo stesso club bulgaro, attraverso una nota ufficiale ha smentito le voci e ha precisato che l’accordo presenta clausole e scadenze riservate e che non ci sarebbe alcun problema con il club sardo. Una buona notizia per il Cagliari che non dovrebbe ricevere alcun tipo di provvedimento. “Vi informiamo che il nostro club non ha problemi con il club italiano del Cagliari per quanto riguarda l’esecuzione del contratto per la cessione di Kiril Despodov. L’accordo tra le ... Leggi su calcioweb.eu

FoxBlum : @coldblackarrow Banale: Gol di lavezzi contro il Cagliari all'ultimo! Mi ricordo che temevo talmente tanto un gol d… - Salvatore99_ : @coldblackarrow Di Lavezzi il goal contro il Cagliari allo scadere, di Hamsik un ricordo recente, quel grandissimo… - erosazzurro : @coldblackarrow Calcisticamente invece il primo gol di Marek contro la samp Per il pocho invece il gol allo scadere a Cagliari - CalcioWeb : 'Il #Cagliari non ha pagato una rata di #Despodov': arriva la smentita del CSKA Sofia - - Celfra14 : @coldblackarrow Hamsik il gol del record e lavezzi il gol al Cagliari allo scadere -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Cagliari Serie A, risultati 38esima giornata Affaritaliani.it