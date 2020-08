Del Genio: "Gattuso disse che l'80% del gruppo sarebbe rimasto, evidentemente non sarà cosi..." (Di giovedì 13 agosto 2020) Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Radio Goal: "Da ieri sera ho definitivamente cambiato idea: quando ho sentito la notizia di Maksimvoic, che sembrava pross ... Leggi su tuttonapoli

Open_gol : A pochi minuti dall'annuncio dei nomi dei due furbetti leghisti del bonus 600 euro Salvini lancia una finta diretta… - DarioNardella : 'Quando sento che mi prende la depressione, torno a Firenze a guardare la cupola del #Brunelleschi: se il genio del… - SkyArte : Era il 7 agosto 1420 quando #Brunelleschi, genio fiorentino indiscusso, iniziò la sua impresa: costruire la più gra… - alkhimiyah : RT @sempreciro: FERMI TUTTI! Il Sindaco di Viggiano, Potenza, della Lega, ha vinto tutto! Ha fatto un bando per dare un contributo di 300… - SSegnala : RT @sempreciro: FERMI TUTTI! Il Sindaco di Viggiano, Potenza, della Lega, ha vinto tutto! Ha fatto un bando per dare un contributo di 300… -

Ultime Notizie dalla rete : Del Genio

SiViaggia

Un quarto di millennio, tanto ci separa dalla nascita del geniale compositore. Eppure la sua stella continua a… suonare. Burbero, fiero, indipendente, mai nessuno prima e dopo di lui rese la musica cl ...L’ingegnere Leonardo Santoro, attuale responsabile dell’Ufficio speciale per la progettazione della Regione Siciliana, è il commissario straordinario per lo stato di crisi e di emergenza per l’alluvio ...