AUDIO - Pistocchi: "Thiago Silva può giocare al Napoli o dove vuole anche a 35 anni" (Di giovedì 13 agosto 2020) Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, nel corso di un intervento ai microfoni di TMW Radio si è soffermato anche su Thiago Silva: "Vedendo la partita, Thiago Silva a 35 anni lo prendo tutta la vita. Leggi su tuttonapoli

VoceGiallorossa : ???Pistocchi: 'Se il @acmilan riprende Thiago Silva fa un affare, potrebbe giocare anche con @sscnapoli,… -

Ultime Notizie dalla rete : AUDIO Pistocchi

Tutto Napoli

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, nel corso di un intervento ai microfoni di TMW Radio si è soffermato anche su Thiago Silva Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, nel corso di un intervent ...Ecco quanto evidenziato da CN24: "Fu una cosa senza senso e logica quella di Sarri su non mandare in campo Maggio per l'ultima partita e per il giro di campo finale. Fu un giocatore esemplare e uomo u ...