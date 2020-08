Accordo di pace tra Israele e gli Emirati Arabi, Trump: 'Enorme svolta' - Netanyahu: 'Un momento storico' (Di giovedì 13 agosto 2020) Donald Trump annuncia su Twitter una 'Enorme svolta' nella politica mediorientale. 'storico Accordo di pace tra due nostri grandi amici, Israele ed Emirati Arabi ', ha scritto il presidente degli ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : L'annuncio del presidente #Trump, storica pace tra #Israele ed #Emirati. Israele rinuncia all'adesione della… - SkyTG24 : Accordo di pace Israele-Emirati, Tel Aviv rinuncia alla Cisgiordania. “Giornata storica” - Agenzia_Ansa : L'annuncio del presidente #Trump, accordo di pace storico tra #Israele ed #Emirati - VIDEO #ANSA… - Notiziedi_it : Accordo di pace fra Israele ed Emirati Arabi Uniti, congelato il piano di annessione in Cisgiordania - MaryamSenada : RT @TwittGiorgio: Accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi. Trump: 'Enorme svolta' -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo pace

(ANSA) - TEL AVIV, 13 AGO - L'Autorità nazionale palestinese del presidente Abu Mazen ha respinto "con forza" l'accordo tra Israele ed Emirati Arabi: "questi ultimi - ha spiegato - non hanno il diritt ...Israele ed Emirati Arabi Uniti hanno raggiunto uno storico accordo di pace, con la mediazione di Donald Trump. Lo Stato ebraico rinuncia ai piani di annessione in Cisgiordania. Per il primo ministro i ...