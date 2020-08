Roma. Firmato protocollo sulle relazioni sindacali (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale ha sottoscritto un protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil sui temi legati alle politiche sociali. Il protocollo vuole affermare un modello avanzato di partecipazione e confronto, nell’interesse delle persone e della città, sulle materie afferenti alle Politiche Sociali e al Welfare di Roma Capitale, con l’obiettivo di un confronto che possa contribuire con ancora più forza all’efficientamento dei servizi e alla definizione di nuove iniziative con al centro le persone più fragili, anche in relazione alle difficoltà causate dall’emergenza Covid-19. Leggi su laprimapagina

pepito2402 : Cancellate perche il Re del mercato del pesce mi ha assicurato che ha firmato con la Lazio a 4 mln + jet privato e… - supplicio12 : quindi da quando ha firmato per la Roma ha nell’ordine: perso una finale perso una spalla perso un paio di mutande - ccomeneve : RT @d_arco75: La Roma, il Valencia, il Qatar, ha firmato, è saltato, ultimatum, penultimatum, pessimismo, ottimismo. Comunque andrà a fini… - mik__ka : @Luky70102753 @jerryscottismo Una notizia ha provato a darla un paio di anni fa. Simone Verdi nuovo rinforzo della… - laziobible : RT @d_arco75: La Roma, il Valencia, il Qatar, ha firmato, è saltato, ultimatum, penultimatum, pessimismo, ottimismo. Comunque andrà a fini… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Firmato

E’ un lunedì da Roma capitale nel calcio, quello del dopo Ferragosto. Quasi in contemporanea con l’annuncio del passaggio di proprietà dl club al Friedkin Group, è sbarcato a Ciampino Pedro: l’esterno ...Il d-day della Roma è arrivato. Il club giallorosso sta per essere ceduto ufficialmente al gruppo Friedkin: proprio in questi minuti stanno iniziando le procedure per il closing allo studio legale Dla ...