Mutande assorbenti: come si usano? Funzionano veramente? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un cambiamento importante verso uno stile di vita più sostenibile è l’eliminazione degli assorbenti usa e getta. Sapevate che la vita di un assorbente è mediamente più lunga di quella della donna che lo indossa? Un assorbente ci mette più tempo a decomporsi di quanto una donna resti in vita. Non è assurdo? E una donna nell’arco della sua vita consuma circa 11.000 assorbenti! Pensate alla quantità di rifiuti prodotta. Leggi su vanityfair

Mutande assorbenti: i 5 modelli per affrontare il ciclo a testa alta!

Come funzionano le mutande assorbenti? Lavabili e riutilizzabili, i period pants si propongono come sostituti dell'assorbente, del tampone usa e getta o della coppetta mestruale nella sua interezza.

