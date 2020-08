Lo Shakhtar Donetsk sfiderà l’Inter nella semifinale di Europa League (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sarà lo Shakhtar Donetsk l’avversario dell’Inter nella semifinale di Europa League in programma lunedì prossimo a Dusseldorf. Nel quarto di finale giocato alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen gli ucraini superano con un netto 4-1 il Basilea. In vantaggio dopo neppure cento secondi con il colpo di testa di Junior Moraes, che sfrutta al meglio il corner battuto da Marlos, la squadra di Luis Castro controlla agevolmente la gara e al 22′ trova il raddoppio al termine di una splendida ripartenza: sulla conclusione di Taison c’è la deviazione di Frei che rende imparabile il tiro per Nikolic. Nel finale del primo tempo Moraes sfiora il tris con un gran destro che colpisce la traversa, ma nella ripresa lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

