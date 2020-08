Liga, sei casi di positività al COVID-19 nell’Athletic Bilbao (Di mercoledì 12 agosto 2020) Altri casi di positività al COVID-19 in Liga: l’Athletic Bilbao, infatti, ha annunciato di aver riscontrato sei casi positivi Dopo la notizia della positività di un giocatore al Barcellona, anche l‘Athletic Bilbao ha annunciato di aver riscontrato sei casi di positività al COVID-19. Il comunicato del club basco. «I giocatori e lo staff tecnico dell’Athletic Club, insieme allo staff hanno superato i test PCR e sierologici questo martedì come stabilito nel protocollo LaLiga prima dell’inizio dell’allenamento pre-campionato. Tra i risultati di questi test ci sono sei positivi, che sono già isolati nelle rispettive case e saranno sottoposti a un nuovo test PCR la ... Leggi su calcionews24

VoceGiallorossa : ??@AthleticClub, riscontrati sei casi positivi al COVID-19 #ASRoma #Vocegiallorossa #Liga #coronavirus #COVID19 - pizzaeroma : @mik__ka @tempoweb L'esempio di Nedved é per far capire, a chi non segue la Liga, che se sei un pilastro del club p… - F1N1no : @mikelelomb Si e se sei nell'udinese basta quello...se sei alla juve devi avere una media più alta di un gol ogni 3… - eniiolucherini : Certe notti la radio che passa Neill Young sembra avere capito chi sei. Eh,certo. Se il massimo della musica per… - kkeri__ : @CristinaScara Ho ancora la forza è di Guccini, anche se Liga l'ha rifatta benissimo. Ligabue potrebbe farne anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga sei Spagna, altri casi di positività al COVID-19 in Liga: l'Athletic Club conta sei contagiati TUTTO mercato WEB Liga, sei casi di positività al COVID-19 nell’Athletic Bilbao

Altri casi di positività al COVID-19 in Liga: l’Athletic Bilbao, infatti, ha annunciato di aver riscontrato sei casi positivi Dopo la notizia della positività di un giocatore al Barcellona, anche l‘At ...

Coronavirus: due positivi nel Valencia, uno nell'Espanyol

VALENCIA (Spagna) - Con un comunicato ufficiale il Valencia ha diffuso la notizia di aver riscontrato due casi positivi al Coronavirus a seguito dei test effettuati a tutto l'organico in vista dell'in ...

Altri casi di positività al COVID-19 in Liga: l’Athletic Bilbao, infatti, ha annunciato di aver riscontrato sei casi positivi Dopo la notizia della positività di un giocatore al Barcellona, anche l‘At ...VALENCIA (Spagna) - Con un comunicato ufficiale il Valencia ha diffuso la notizia di aver riscontrato due casi positivi al Coronavirus a seguito dei test effettuati a tutto l'organico in vista dell'in ...