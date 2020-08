Il Corvo: il costume di Brandon Lee è stato venduto all'asta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il costume che il Brandon Lee ha indossò nel film Il Corvo, segnato dai fori di proiettile che uccisero l'attore, è stato venduto all'asta: ecco a quale cifra. Il costume che Brandon Lee ha indossato sul set del film Il Corvo, è diventato iconico quanto il trucco che indossava. In questi giorni il costume è stato venduto all'asta per la cifra di 25.000 dollari. Chi non ricorda l'iconico costume de Il Corvo, l'iconico vendicatore resuscitato per vendicare la propria amata, basato sul fumetto di James O'Barr. La storia seguiva la triste vicenda del musicista ... Leggi su movieplayer

