Due escursionisti in difficoltà tra i monti di Sauris e Casera Razzo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Due escursionisti hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze poco prima delle 17.30 circa dichiarando all’operatore di trovarsi in difficoltà intorno ai 1900 metri di quota. I due, che erano partiti da Casera Razzo per una escursione, si sono persi e si trovano poco sotto la cresta che fa da confine tra i comuni di Forni di Sopra e Sauris su una traccia di sentiero difficile. Sul posto la Sores ha inviato l’elicottero della Protezione Civile che sta per imbarcare alcuni tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Forni di Sopra, che si sono recati prontamente a Sauris a supporto delle operazioni. Sono infatti in avvicinamento alcune perturbazioni dal Cadore che potrebbero scatenare temporali sulla zona. Leggi su udine20

Lucyluciana94 : RT @trescogli: Scendo dal Sacrario, i due escursionisti stanno salendo, ci incrociamo a metà. Sono un uomo e una donna, sulla trentina. Ci… - Lucyluciana94 : RT @trescogli: Vedo due escursionisti con gli zaini che stanno salendo dalla Culla sul sentiero 107. Mi rimetto lo zaino sulle spalle e s… - krudesky : RT @trescogli: Scendo dal Sacrario, i due escursionisti stanno salendo, ci incrociamo a metà. Sono un uomo e una donna, sulla trentina. Ci… - krudesky : RT @trescogli: Vedo due escursionisti con gli zaini che stanno salendo dalla Culla sul sentiero 107. Mi rimetto lo zaino sulle spalle e s… - massimopiazza3 : RT @trescogli: Scendo dal Sacrario, i due escursionisti stanno salendo, ci incrociamo a metà. Sono un uomo e una donna, sulla trentina. Ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Due escursionisti Sappada, soccorsi due escursionisti padovani PadovaOggi MONTALTO DORA - Ex assessore muore in montagna precipitando per trenta metri da un sentiero in Valle d'Aosta

MONTALTO DORA - Paese in lutto per la scomparsa di Dario Bisone, l'escursionista di 81 anni morto questa mattina in Valle d'Aosta, sul sentiero per Becca Pougnenta. Di Montalto Dora, dove era estremam ...

Nessuna traccia dell’anziano tedesco disperso in Cannobina dopo una giornata di ricerche

Dopo una giornata di ricerche senza esito, attorno alle 18 sono state sospese le operazioni per trovare l’escursionista tedesco di 74 disperso nei boschi della valle Cannobina da domenica. Martedì ser ...

MONTALTO DORA - Paese in lutto per la scomparsa di Dario Bisone, l'escursionista di 81 anni morto questa mattina in Valle d'Aosta, sul sentiero per Becca Pougnenta. Di Montalto Dora, dove era estremam ...Dopo una giornata di ricerche senza esito, attorno alle 18 sono state sospese le operazioni per trovare l’escursionista tedesco di 74 disperso nei boschi della valle Cannobina da domenica. Martedì ser ...