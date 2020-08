Daniele Scardina: “Diletta Leotta? La amo e non l’ho tradita!”, la verità di King Toretto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Daniele Scardina ama ancora Diletta Leotta e sta cercando di riconquistarla in ogni modo. Il pugile con il cuore a pezzi, ha deciso di confidarsi con Gabriele Parpiglia tra le pagine di Chi, per raccontare tutta la verità sulle indiscrezioni relative alla loro rottura. Daniele Scardina: “Diletta Leotta? La amo e non l’ho tradita!” Io... L'articolo Daniele Scardina: “Diletta Leotta? La amo e non l’ho tradita!”, la verità di King Toretto proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Daniele Scardina: “Diletta Leotta? La amo e non l’ho tradita!”, la verità di King Toretto - goaltweett : luglio 2020 con il pugile italiano Daniele Scardina. - infoitcultura : Diletta Leotta balla il tango sulle onde | Il guanto di sfida per Daniele Scardina | Video - infoitcultura : Diletta Leotta, dopo le tante voci ecco cosa succede con Daniele Scardina: nessun dubbio sulla scelta - zazoomblog : Diletta Leotta balla il tango sulle onde Il guanto di sfida per Daniele Scardina Video - #Diletta #Leotta #balla… -