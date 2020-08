Coronavirus: le discoteche restano aperte in Sardegna (Di mercoledì 12 agosto 2020) L'ordinanza firmata dal presidente della Regione Solinas. Sì solo a locali con spazi esterni e 2 metri di distanza in pista ballo Leggi su repubblica

fanpage : Troppi i contagi, il Governatore della Regione ha deciso di chiudere le discoteche all'aperto - SkyTG24 : Coronavirus, dalla Sardegna alla Toscana preoccupano i contagi dopo le serate in discoteca - RaiNews : Ok solo a locali con spazi esterni, 2mt distanza in pista ballo - ehyitsalice : SABATO SERA UNA RAGAZZA DELLA MIA CITTÀ POSITIVA AL CORONAVIRUS, È ANDATA A BALLARE FORSE CONTAGIANDO ALTRI RAGAZZI… - StraNotizie : Coronavirus: le discoteche restano aperte in Sardegna -