Calciomercato Juve: per l’attacco piace anche Dzeko. Le ultime (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Juventus sta lavorando per regalare ad Andrea Pirlo un centravanti per la prossima stagione: ipotesi Dzeko per i bianconeri La Juventus è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione: i bianconeri cambieranno tanto in vista della prossima annata e con la possibile partenza di Higuain si valutano i profili in attacco. Come riportato da Sportitalia sarebbe in ballo l’ipotesi Edin Dzeko: il centravanti bosniaco della Roma potrebbe combinare bene con CR7. Secondo la nota emittente Paratici e Fienga ne starebbero parlando. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

