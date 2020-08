Trasporto pubblico locale e ripresa attività, Regioni preoccupate (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – “A settembre il Trasporto pubblico sarà ai livelli precedenti l’allarme Covid”. Lo ha detto il Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, nel corso dell’incontro con i rappresentanti delle Regioni e dei Comuni. Quando manca un mese a riapertura delle scuole e ripresa a pieno ritmo delle attività lavorative, esecutivo e Enti locali hanno fatto il punto su un tema a dir poco spinoso. Le Regioni hanno espresso con i Comuni “forte preoccupazione”. Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, ha spiegato: “Dobbiamo trovare le soluzioni possibili che consentano la gestione dei servizi in un periodo in cui dovremo convivere con il contenimento del virus. E dobbiamo fare presto, per questo ... Leggi su quifinanza

L’Aquila. La Giunta regionale d’Abruzzo ha definito modalità e criteri per il ristoro, da parte delle aziende di trasporto, del mancato o parziale utilizzo dei titoli di viaggio a seguito dell’emergen ...

Nuova ordinanza Covid – Lupo: “Musumeci dimentica ancora il distanziamento sui mezzi di trasporto pubblico”

“Nella nuova ordinanza Covid il presidente Musumeci prevede controlli e ingressi limitati nei locali e negli esercizi pubblici, ma continua a permettere la deroga al distanziamento sui mezzi pubblici ...

