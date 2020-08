Traffico Roma del 11-08-2020 ore 18:30 (Di martedì 11 agosto 2020) Luceverde Roma dei ritrovati dalla redazione circolazione scorrevole sulla rete stradale Romana eccezione di orelia dove a causa di un incendio di intervento dei vigili del fuoco nei pressi del raccordo è stato chiuso il tratto compreso tra raccordo i piedi Casal Selce In entrambe le direzioni da poco riaperto la carreggiata in direzione Civitavecchia mi interessa chiusa la carreggiata verso il centro con lunghissime code che si sono formate tra Castel di Guido in Malagrotta su via di Boccea per lavori chiusi in entrambe le direzioni all’altezza di via Pantan Monastero nella zona dell’infernetto Traffico rallentato da incidente in via Ermanno Wolf Ferrari all’incrocio con via Alberto Franchetti possibili difficoltà di circolazione in via Olevano Romano a causa di un incendio nei pressi ... Leggi su romadailynews

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Rallentamenti in Via di Boccea tra Via di Casal Selce e Via di Santa Gemma > centro città #luceverde #Lazio - GeaPilato : RT @ScienzaN: @LaNotiziaTweet @ricciottil Virginia ha #guidato Roma con i “bastoni fra le ruote” per 5 anni! Ma ha tappato milioni di buche… - VAIstradeanas : 18:47 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - CCISS_Ministero : A12 Roma-Civitavecchia fine code causa traffico intenso a A12 Barriera Di Roma Ovest (Km 11,6) in direzione S.s. 1… - CCISS_Ministero : SS1 Via Aurelia traffico rallentato per 9 km causa incendio tra SS1 Incrocio Castel Di Guido Nord (Km 17,6) e Incr… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 11-08-2020 ore 17:00 RomaDailyNews Vasto incendio in via Aurelia: fiamme e fumo, le operazioni di spegnimento

Vasto incendio a Tor di Valle: 13 persone intrappolate tra le fiamme Via del Mare e via Ostiense sono state chiuse in entrambe le direzioni per un vasto incendio divampato in via dell'Ippica a Tor di ...

Incendio in via Aurelia, le fiamme minacciano un vivaio e un campo rom: strada chiusa

Vasto incendio in via Aurelia a Roma. Il rogo è divampato poco prima delle ore 14 di oggi, martedì 11 agosto. A bruciare in un primo momento sono state sterpaglie, al chilometro 12+500, poi le fiamme ...

Vasto incendio a Tor di Valle: 13 persone intrappolate tra le fiamme Via del Mare e via Ostiense sono state chiuse in entrambe le direzioni per un vasto incendio divampato in via dell'Ippica a Tor di ...Vasto incendio in via Aurelia a Roma. Il rogo è divampato poco prima delle ore 14 di oggi, martedì 11 agosto. A bruciare in un primo momento sono state sterpaglie, al chilometro 12+500, poi le fiamme ...