The Last of Us | Parte 2 sta per ricevere la Modalità Realismo e il Permadeath?

The Last of Us: Parte 2 potrebbe ricevere due interessanti novità, stando alla lista trofei riportata da PowerPyx, ovvero la Modalità Realismo e il Permadeath.Nella lista trofei, visibile più in basso, compare la Grounded Mode (Modalità Realismo) che, a quanto pare, dovrebbe essere introdotta a breve in TLOU2.Questa modalità, già vista in altri titoli, molto probabilmente alzerà il grado di sfida permettendovi di affrontare l'avventura a un'elevatissima difficoltà. Quasi sicuramente le risorse e le munizioni saranno ridotte all'osso, non compariranno più indicazioni sullo schermo e i nemici saranno ancora più difficili da abbattere.

