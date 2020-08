Smart working: cosa cambia dal 14 settembre e per chi (Di martedì 11 agosto 2020) Con la proroga dello stato emergenza al 15 ottobre è arrivata anche possibilità di continuare a far ricorso allo Smart working in forma semplificata, a prescindere dall’accordo delle parti. Resta infatti in vigore la modalità semplificata di comunicazione amministrativa, come lo stesso Ministero del Lavoro ha confermato in una Faq pubblicata sul suo sito. Per tutta la durata dello stato d’emergenza, dunque, le imprese sono invitate a privilegiare il lavoro agile rispetto alla riapertura del reparto aziendale, nei casi in cui le mansioni lavorative lo consentano. C’è però una novità per i genitori lavoratori con almeno un figlio minore di 14 anni: per loro il diritto allo Smart working resta valido fino al 14 settembre, data che ... Leggi su quifinanza

