“Sei grassa, devi dimagrire”, cinquantenne di Como accusata di maltrattamenti sulla figlia quindicenne: l’avrebbe fatta mangiare poco (Di martedì 11 agosto 2020) “devi dimagrire, non devi pesare più di 47 chili“. Con l’ossessione per la magrezza avrebbe affamato la figlia, all’epoca dei fatti quindicenne, costringendola a un rigido regime alimentare per evitare che ingrassasse. La madre, una cinquantenne comasca, a ottobre dovrà comparire davanti al gup per rispondere dell’accusa di maltrattamenti. Il caso era nato dalla zia della quindicenne, medico, che nel 2018 aveva denunciato la vicenda in Procura. L’esposto era corredato dal racconto di numerosi episodi ma anche da fotografie e file audio in cui la madre rimproverava la figlia del peso eccessivo, ossessionata dal timore che ingrassasse. “Sei brutta, ... Leggi su ilfattoquotidiano

