Migranti | Aboubakar Soumahoro | “Nasce la ‘Lega dei Braccianti' ”

ROMA – I braccianti "privati di diritti socio-sindacali e sottoposti a condizioni di segregazione fisica e sociale hanno deciso di associarsi e di coalizzarsi per dare vita alla 'Lega dei Braccianti' al fine di affermare la propria dignita' lungo la filiera del cibo". Lo annuncia sul suo blog su Huffingtonpost Aboubakar Soumahoro, attivista sociale e sindacale.

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Aboubakar Lega dei Braccianti, cos'è il nuovo movimneto di Aboubakar Soumahoro Giornalettismo Aboubakar Soumahoro lancia la Lega dei Braccianti

Si chiamerà Lega dei Braccianti. E sarà una nuova associazione e movimento che oggi, nella data simbolica dell’anniversario della nascita di Giuseppe Di Vittorio, sarà lanciato da Aboubakar Soumahoro ...

Migranti, Sala da Lamorgese con Aboubakar Soumahoro: sono con lui

Milano, 24 lug. (askanews) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha accompagnato l'attivista e sindacalista italo-ivoriano Aboubakar Soumahoro dalla ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Lo ha sc ...

