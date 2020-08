Marvel's Avengers potrebbe introdurre anche gli X-Men! (Di martedì 11 agosto 2020) Sappiamo già che Marvel's Avengers baserà le proprie fondamenta su un gruppo di supereroi (Iron Man, Hulk, Thor, Vedova Nera, Captain America e Ms. Marvel) ma che allo stesso tempo lancerà nuovi supereroi come Occhio di Falco o l'esclusiva PlayStation, Spider-Man. Ovviamente non sappiamo quali eroi verranno introdotti e soprattutto una domanda ci sorge spontanea: ci sono dei limiti?Tanto per parlare chiaro, Square Enix e Crystal Dynamics potrebbero anche introdurre Wolverine, Magneto, il Professor Xavier e gli X-Men arrivando a fare qualcosa che per ora nemmeno il Marvel Cinematic Universe è riuscito a fare? La risposta del creative director del progetto, Shaun Escayg, è sicuramente molto interessante."Una delle cose che è ... Leggi su eurogamer

