Maluma, il fenomeno di «Hawaii» in 1 film, 8 videoclip e 4 segreti (Di martedì 11 agosto 2020) Il suo vero nome è Juan Luis Londoño Arias ma tutti noi lo conosciamo come Maluma. Il giovane artista colombiano (è nato il 28 gennaio 1994) è senza dubbio uno dei nomi più importanti esportati in tutto il mondo dall’America Latina. Pochi giorni fa è uscito Hawái, il suo nuovo brano che anticipa il disco di prossima uscita Papi Juancho. Ma come è arrivato a rappresentare un’intera generazione di artisti latini che passano dall’hip hop al reggaeton? Prima di andare a scandagliare i singoli di successo, le tournée in venue immense (tutte sold-out) e le partecipazioni televisive ben mirate, c’è una parola da tenere in mente: Medellín. Maluma è nato proprio nella città colombiana che, in questi ultimi anni, ha regalato al mondo ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Maluma fenomeno Maluma: il concerto a Milano è annullato? Tutti i dettagli Bellacanzone