Le due balene beluga tornano finalmente libere: catturate in Russia nel 2011, erano in un acquario cinese. Il viaggio di 10mila chilometri (Di martedì 11 agosto 2020) Due balene beluga sono state liberate nel santuario marino islandese. Entrambe sono state rimesse in libertà dopo che erano state catturate per un centro di ricerca sulle balene russo del 2011, poi successivamente trasferite in un acquario cinese. I due cetacei, Little Grey e Little White, sono sembrati in buona salute e, soprattutto, molto felici di poter tornare nel mare al quale appartengono grazie al lavoro dell’organizzazione Sea Life Trust. Le due balene hanno viaggiato su un camion, un cargo Boeing e un rimorchiatore portuale. Dopo un periodo di assestamento, potranno tornare a nuotare libere nell’oceano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Le due balene beluga tornano finalmente libere: catturate in Russia nel 2011, erano in un acquario cinese. Il viagg… - clikservernet : Le due balene beluga tornano finalmente libere: catturate in Russia nel 2011, erano in un acquario cinese. Il viagg… - Noovyis : (Le due balene beluga tornano finalmente libere: catturate in Russia nel 2011, erano in un acquario cinese. Il viag… - serenel14278447 : Due balene beluga liberate nel santuario in Islanda - ginloverx : Che bello andiamo all’acquario a vedere le balene nelle vasche da 50 metri che divertimento!! Poi già che ci siamo… -

Ultime Notizie dalla rete : due balene Due balene beluga liberate nel santuario in Islanda - Mondo Agenzia ANSA Dazi: risparmiati 2,5 miliardi di franchi

Nel 2018 gli importatori e i consumatori svizzeri hanno risparmiato 2,5 miliardi di franchi sui dazi grazie agli accordi di libero scambio (ALS) conclusi con altri paesi. È quanto emerge da un'analisi ...

TPF: richieste pena per i presunti islamisti

Tre anni e sei mesi di detenzione per il cosiddetto «emiro di Winterthur», un 34enne accusato di avere partecipato ad azioni belliche dell'Isis in Siria, e 34 mesi per un 37enne accusato tra l'altro d ...

Nel 2018 gli importatori e i consumatori svizzeri hanno risparmiato 2,5 miliardi di franchi sui dazi grazie agli accordi di libero scambio (ALS) conclusi con altri paesi. È quanto emerge da un'analisi ...Tre anni e sei mesi di detenzione per il cosiddetto «emiro di Winterthur», un 34enne accusato di avere partecipato ad azioni belliche dell'Isis in Siria, e 34 mesi per un 37enne accusato tra l'altro d ...