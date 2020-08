L’ INVASIONE DEI “NEW NORMALS” (Di martedì 11 agosto 2020) Loro sono qui! No, non è una scena di Invasion of the Body Snatchers . Non siamo colonizzati da giganteschi alieni. Temo che sia un po’ più serio di così. Le menti delle persone vengono prese in consegna da una forza molto più distruttiva e meno ultraterrena … una forza che le trasforma dall’oggi al domani in totalitari aggressivamente paranoici, che seguono gli ordini, propagandisti a pappagallo. Conosci le persone di cui parlo. Alcuni di loro sono probabilmente tuoi amici e familiari, persone che conosci da anni e che ti sono sempre sembrate completamente razionali, ma che ora sono convinte che sia necessario modificare radicalmente il tessuto della società umana per proteggerci da un virus che causa da lievi a moderati sintomi simil-influenzali (o assolutamente nessun sintomo) in oltre il 95% ... Leggi su databaseitalia

