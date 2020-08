Inter-Bayer Leverkusen, Conte si esalta: “non abbiamo sofferto. Lukaku? Deve ringraziare i compagni” (Di martedì 11 agosto 2020) L’Inter conquista il pass per la semifinale di Europa League, superando 2-1 il Bayer Leverkusen grazie ai gol di Barella e Lukaku. Un successo rimasto in bilico fino alla fine nonostante l’ottima prestazione dei nerazzurri, che tornano in una semifinale europea dopo 10 anni. Dean Mouhtaropoulos/Getty ImagesContento e soddisfatto nel post gara Antonio Conte, Intervistato ai microfoni di Sky Sport: “vittoria meritata, bravi ragazzi. C’è grande soddisfazione. Potevamo gestire meglio la gara, invece poi la partita è stata in bilico. Non che abbiamo sofferto tanto, ma comunque saremmo stati più tranquilli con uno o due gol in più. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché ... Leggi su sportfair

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Ho voglia di vincere, fin da quando ero piccolo' ??? Parola di Romelu #Lukaku ??… - Inter : ??? | MATCH REPORT In attesa di conoscere il nostro avversario... siamo in semifinale di #UEL! ?? Il racconto di… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Non posso fare altro che complimentarmi coi ragazzi' ??? L'analisi di Antonio #Conte al termin… - VivInterNews : RT @internewsit: Top e Flop di Inter-Bayer Leverkusen: Lukaku Re d'Europa! Uno smarrito - - DanaHario : RT @SkySport: Godin: 'Tutti vogliono giocare, ma viene prima l'Inter' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Bayer Bayer Leverkusen, tutto sul match di questa sera Inter Official Site Conte: “Vogliamo il massimo. Ecco a chi deve ringraziare Lukaku”

Le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte dopo la vittoria contro il Bayer e la conquista del pass per le semifinali di Europa League Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo ...

Lukaku: “Stiamo crescendo. Vi dico il migliore in campo”

Le dichiarazioni rilasciate da Romelu Lukaku al termine della sfida col Bayer vinta 2-1 e che permette ai nerazzurri di volare in semifinale di Europa League “E’ una vittoria molto importante”. Così a ...

Le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte dopo la vittoria contro il Bayer e la conquista del pass per le semifinali di Europa League Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo ...Le dichiarazioni rilasciate da Romelu Lukaku al termine della sfida col Bayer vinta 2-1 e che permette ai nerazzurri di volare in semifinale di Europa League “E’ una vittoria molto importante”. Così a ...