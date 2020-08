Immobile: “Alla Lazio a vita. Gasperini? Mi diede del simulatore perché non aveva digerito k.o. in finale di Coppa Italia” (Di martedì 11 agosto 2020) Ciro Immobile si racconta e lo fa in una lunga ed interessante intervista rilasciata al Corriere dello Sport. L'attaccante della Lazio ha parlato della stagione fantastica, soprattutto a livello personale in termini di gol che gli hanno permesso di vincere la Scarpa d'Oro davanti a fenomeni come Cristiano Ronaldo, Messi e Lewandowski.Immobile: "Scarpa d'Oro una bellissima sensazione. Sul futuro..."caption id="attachment 982821" align="alignnone" width="1024" Lazio Immobile (Getty Images)/caption"Io davanti a Ronaldo e Lewandowski nella Scarpa d'Oro, una bellissima sensazione. Messi, Cristiano, Suarez: l'elenco dei vincitori mi riempie d'orgoglio", ha detto Immobile godendosi il meritato successo. E sul campionato: "La sospensione del campionato ci ha danneggiato, è stata gestita ... Leggi su itasportpress

