Il "super anticiclone" riporta il caldo africano: settimana bollente, anche oltre i 40 gradi (Di martedì 11 agosto 2020) Torna il caldo africano. Per almeno i prossimi sette giorni, l’anticiclone sub-tropicale porterà sul nostro Paese temperature che potranno raggiungere punte superiori ai 40°C.Il vasto campo anticiclonico verrà minato di tanto in tanto da aria più fresca in arrivo dall’Atlantico e che innescherà dei temporali pomeridiani. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che per tutta la settimana il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso e le temperature continueranno a salire inesorabilmente.Per quanto riguarda le precipitazioni, si presenteranno sotto forma di temporale con locali grandinate e interesseranno principalmente i settori alpini, localmente quelli prealpini e più isolatamente ... Leggi su huffingtonpost

