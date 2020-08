Giletti sotto scorta: “Avverto un senso di solitudine” (Di martedì 11 agosto 2020) La notizia è rimbalzata ieri: Massimo Giletti è sotto scorta da un paio di settimane a seguito delle intercettazioni in carcere del boss mafioso Filippo Graziani che si lamentava del giornalista e della sua trasmissione ‘Non è l’Arena’, in onda su La 7. “Mi sta rompendo la m….a”, ha detto il boss di Giletti, in merito alla puntata in cui il conduttore ha fatto i nomi dei detenuti scarcerati a seguito dell’emergenza coronavirus. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Giletti lamenta “Profonda tristezza, sensodi solitudine. Se il Viminale mi assegna la scorta vuol dire che nel mio programma abbiamo toccato qualcosa di grave e molto pericoloso. Ma essere un unicum ti espone. ... Leggi su italiasera

