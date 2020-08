G7, Trump pensa a vertice in Usa dopo elezioni: 'Inviterei Putin' (Di martedì 11 agosto 2020) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che inviterà il leader russo Vladimir Putin al vertice del G7 negli Usa. 'Sicuramente lo Inviterei all'incontro. Penso che sia un fattore ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultron65 : RT @MediasetTgcom24: G7, Trump pensa a vertice in Usa dopo elezioni: 'Inviterei Putin' #donaldtrump - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: G7, Trump pensa a vertice in Usa dopo elezioni: 'Inviterei Putin' #donaldtrump - MediasetTgcom24 : G7, Trump pensa a vertice in Usa dopo elezioni: 'Inviterei Putin' #donaldtrump - LaPresse_news : G7, Trump pensa a vertice in Usa dopo elezioni: Inviterei Putin - pietrogranero : RT @watohal: Se l'aggessore del mondo, che insieme agli uk vuole estorcere di nuovo Hong Kong alla Cina, pensa con sanzioni di colpire un… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump pensa G7, Trump pensa a vertice in Usa dopo elezioni: Inviterei Putin LaPresse Perché Cnn spegne i bollenti spiriti di Trump sul vaccino di Moderna

Donald Trump non è certo personaggio da farsi influenzare da un articolo antagonistico dell’odiata-temuta CNN, ma quello pubblicato ieri ha sicuramente fatto storcere il naso a più di qualcuno nel suo ...

G7, Trump pensa a vertice in Usa dopo elezioni: "Inviterei Putin"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che inviterà il leader russo Vladimir Putin al vertice del G7 negli Usa. "Sicuramente lo inviterei all'incontro. Penso che sia un fattore import ...

Donald Trump non è certo personaggio da farsi influenzare da un articolo antagonistico dell’odiata-temuta CNN, ma quello pubblicato ieri ha sicuramente fatto storcere il naso a più di qualcuno nel suo ...Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che inviterà il leader russo Vladimir Putin al vertice del G7 negli Usa. "Sicuramente lo inviterei all'incontro. Penso che sia un fattore import ...