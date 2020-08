Emma Marrone: quel desiderio profondo nella notte di San Lorenzo (Di martedì 11 agosto 2020) La cantautrice salentina Emma Marrone attraverso un post su instagram ha lanciato un messaggio di buon auspicio facendo riferimento alla magia della notte di San Lorenzo foto facebookLa settimana clou dell’estate è ufficialmente iniziata con i festeggiamenti di San Lorenzo. In tanti aspettano le stelle cadenti ed esprimono i propri desideri che quest’anno come non mai sono davvero tanti e ricchi di speranze per un avvenire migliore. Sulla stessa lunghezza d’onda c’è anche la cantante Emma Marrone, che ha passato periodi piuttosto bui a causa di alcuni problemi di salute. Adesso però è tornata a guardare la vita con quella gioia, così come faceva prima di questa fase decisamente ... Leggi su chenews

VanityFairIt : Abbiamo intervistato in esclusiva @MarroneEmma, @mikasounds, #HellRaton e #ManuelAgnelli, i quattro giudici della 1… - Susannagr17 : Emma Marrone di nuovo con Nikolai Danielsen: il possibile ritorno di fiamma – DiLei - RadioRideTheWav : (CLICK LINK TO LISTEN->) Now Playing: Emma Marrone - La Mia Città - Jennifer_real96 : Emma Marrone ha cambiato tutte le date del tour, è meglio così. - Jennifer_real96 : Emma Marrone crede che esiste Babbo Natale, ma per favore che cosa infantile, stupida, ignorante, sciocca, senza se… -