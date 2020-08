Da Nord a Sud tutti i “pentiti” del bonus da 600 euro, tra filantropia ed errori “in buona fede” (Di martedì 11 agosto 2020) Continuano a sbucare in tutta Italia i primi nomi dei politici beneficiari del bonus Inps da 600 euro e, con questi, fioccano anche i mea culpa, le spiegazioni, i distinguo, le difese e le restituzioni. Come il caso del consigliere regionale leghista in Piemonte Matteo Gagliasso, 27 anni, ingegnere, libero professionista: «Venerdì ho fatto il bonifico e restituito all’Inps milleduecento euro, le due rate del bonus che avevo ricevuto», ha raccontato a Lo Spiffero. A lui si aggiunge il vicepresidente della regione Veneto, Gianluca Forcolin, 51 anni, eletto sempre tra le file del Carroccio. Forcolin ha spiegato che a fare domanda per lui è stato lo studio associato di tributaristi di cui è socio. Sta facendo discutere poi il caso di Ubaldo Bocci, ex sfidante di Nardella ... Leggi su open.online

fattoquotidiano : Lega, Bossi attacca (di nuovo) la linea di Salvini: “Il Nord barattato per i voti del Sud” - ilfoglio_it : 'Questa Lega io non la voto neppure da morto'. Per il leghista della prima ora Mimmo Pagliarini, l’ex ministro del… - ilriformista : La #Lega è solo Nord, il flop di #Salvini e delle sue passeggiate al Sud Non ha progetti, non ha idee, non ha cultu… - RDomaine : RT @vecchiopaglia: Pagliarini: Chiamatela Lega Sud per Salvini Premier. Poi non è questione di Nord o Sud ma di diventare federali https://… - salvio_79 : RT @PossibileIt: Bari, Miglionico, Valsamoggia, Castelmaggiore, Pontinia. Da nord a sud, sono tanti i comuni che continuano a mobilitarsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nord Sud Nord-sud, Antonio Misiani: "C'è un divario strutturale che dobbiamo affrontare" La7 Riecco Bossi: «Il Nord barattato con il voto al Sud»

Oggi il Nord viene barattato per i voti al Sud». Dopo molto e molto tempo, Umberto Bossi torna a parlare. In pochi hanno ascoltato il fondatore della Lega dopo il fatidico 19 febbraio 2019, quando fu ...

Covid, un positivo in discoteca in Versilia, appello dell’Asl Toscana nord ovest

Lucca – Le verifiche sono state fatte e rifatte, dal Dipartimento di Prevenzione, e il risultato è quello: la ASL Toscana nord ovest conferma un caso di positività in una persona che ha frequentato, ...

Oggi il Nord viene barattato per i voti al Sud». Dopo molto e molto tempo, Umberto Bossi torna a parlare. In pochi hanno ascoltato il fondatore della Lega dopo il fatidico 19 febbraio 2019, quando fu ...Lucca – Le verifiche sono state fatte e rifatte, dal Dipartimento di Prevenzione, e il risultato è quello: la ASL Toscana nord ovest conferma un caso di positività in una persona che ha frequentato, ...