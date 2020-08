Bonus dei furbetti. L'Inps protegge qualcuno? (Di martedì 11 agosto 2020) Che diamine aspettano all'Inps per la diffusione dei dati sui furbetti del Bonus da 600 euro? Ne sta discutendo tutta Italia. Vengono fuori nomi a strascico. Partiti di maggioranza come Italia Viva minacciano querele contro l'istituto per essere stati messi in mezzo. Candidati alle regionali rinunciano a competere dopo che i loro nomi sono usciti. Ma molti altri restano occulti, compresi quelli dei parlamentari. Il garante per la privacy afferma giustamente che non ci sono ostacoli alla loro pubblicazione. La domanda è: chi sta coprendo l'Inps con i suoi ritardi? Leggi su iltempo

GassmanGassmann : ...e gnente, ancora nun ce dicono chi so sti cinque ladri de polli che se so pijati er bonus per chi in difficoltà… - ManlioDS : Volete che facciano #FuoriINomi dei 5 (dis)onorevoli del #bonus #600euro? Vi capisco. Anche io. Allora appassionate… - TeresaBellanova : Ritengo ci sia una sola cosa da fare: l’Inps renda pubblici i nomi dei parlamentari che hanno ottenuto il bonus. - jdroad : RT @_DAGOSPIA_: 'IL PRIMO DEI FURBASTRI NEL PASTICCIO DEL BONUS È TRIDICO' – 'LA VERITÀ' INFILZA IL PRESIDENTE INPS - NicolaSabbion : RT @neXtquotidiano: Cosa si è inventato oggi #Salvini pur di non parlare dei leghisti che hanno preso il bonus 600 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus dei Il bonus dei furbetti: una mezza notizia confezionata ad arte L'HuffPost Bonus dei furbetti. L'Inps protegge qualcuno?

Che diamine aspettano all’Inps per la diffusione dei dati sui furbetti del bonus da 600 euro? Ne sta discutendo tutta Italia. Vengono fuori nomi a strascico. Partiti di maggioranza come Italia Viva mi ...

Dara e Murelli, chi sono i leghisti sospettati di aver preso il bonus

Furbetti di Montecitorio, chi sono i due deputati leghisti sospettati di aver chiesto e ottenuto il bonus Inps per le partite Iva. Andrea Dara: nato nel '79 a Castel Goffredo (in provincia di Mantova) ...

Che diamine aspettano all’Inps per la diffusione dei dati sui furbetti del bonus da 600 euro? Ne sta discutendo tutta Italia. Vengono fuori nomi a strascico. Partiti di maggioranza come Italia Viva mi ...Furbetti di Montecitorio, chi sono i due deputati leghisti sospettati di aver chiesto e ottenuto il bonus Inps per le partite Iva. Andrea Dara: nato nel '79 a Castel Goffredo (in provincia di Mantova) ...