Arrestata anche Agnes Chow, leader degli studenti: la dittatura cinese regna a Hong Kong (Di martedì 11 agosto 2020) L’ultimo messaggio dal suo account Twitter, seguito da oltre 460mila persone, risale al 30 giugno ed è un messaggio di addio al movimento pro-democrazia, Demosisto, che Agnes Chow, classe 1996, aiutò a fondare a Hong Kong nel 2016 insieme a Nathan Law e Joshua Wong. La conferma del suo arresto lunedì sera arriva invece dal suo account Facebook: «È stato confermato che Agnes Chow è stata Arrestata – si legge – per “incitamento alla secessione” ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale». Dal suo esilio a Londra Nathan Law, fuggito dal Paese a inizio luglio dopo l’introduzione della nuova legge sulla sicurezza nazionale, accusa la Cina di voler mettere a tacere le voci di resistenza ... Leggi su open.online

