UAU, l’app che combatte le spiagge affollate della Sardegna. I giovani ideatori: «Dalla paura è nata una possibilità» (Di lunedì 10 agosto 2020) «UndiAndemU?» Dove andiamo? Una domanda in dialetto sardo che tre giovani ragazze de La Maddalena, noto arcipelago della Sardegna, si sono poste quando, all’inizio della loro estate, la prospettiva di vacanze anomale causa Covid-19, dipingeva spiagge di cabine in plexiglas. La soluzione del plexiglas non ha preso piede ma il problema delle spiagge affollate è rimasto. E mentre i medici continuano a ribadire l’importanza del distanziamento anche nei lidi balneari, loro hanno fondato UAU. Un’applicazione, tra le prime in Italia, concepita per la gestione dei flussi di bagnanti sulle spiagge libere. Una guida in tempo reale su quale destinazione scegliere in base al livello di occupazione delle coste. Tre simboli ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : UAU l’app