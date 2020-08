Seconda ondata, 20 milioni di contagi nel mondo, in Spagna ricoveri quadruplicati in un mese. India 62mila nuovi casi (Di lunedì 10 agosto 2020) Il virus corre ancora, la Seconda ondata non si arresta. Sono 19.863.850 i casi di infezione registrati a livello globale, stando al Coronavirus Resource Center della John Hopkins University. I... Leggi su ilmattino

mante : Gli editorialisti di destra che oggi accusano le esagerazioni del lockdown totale se oggi avessimo avuto 100mila mo… - fanpage : 'Con 700 focolai, 'l’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno' #COVID19 - amnestyitalia : Dobbiamo imparare dagli errori del passato per affrontare una eventuale seconda ondata di contagi. Partiamo dalla p… - xceltictea : @SharryKravix Idem :(( ti capisco benissimo, speriamo che non ci sia una seconda ondata - MauroCicerchia1 : @WRicciardi @repubblica Ho l'impressione che lei sta tifando per la seconda ondata in Italia. Quindi un idiota come… -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda ondata Seconda ondata, 20 milioni di contagi nel mondo, in India 62mila nuovi casi: preoccupano sempre di più Russia Messico Il Messaggero Il dirigente della Seco Boris Zürcher è ottimista. «Molte aziende hanno superato bene la crisi»

BERNA - Anche se la disoccupazione in Svizzera è destinata ad aumentare in autunno, il direttore della divisione lavoro presso la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) Boris Zürcher non prevede un' ...

Bari, terzo caso di fila: positiva una partoriente

BARI - Il professor Pier Luigi Lopalco garantisce che si tratta «di un puro fatto statistico, perché tutte le partorienti oggi fanno il test e quindi qualcuna risulta positiva». Ma nella notte tra sab ...

BERNA - Anche se la disoccupazione in Svizzera è destinata ad aumentare in autunno, il direttore della divisione lavoro presso la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) Boris Zürcher non prevede un' ...BARI - Il professor Pier Luigi Lopalco garantisce che si tratta «di un puro fatto statistico, perché tutte le partorienti oggi fanno il test e quindi qualcuna risulta positiva». Ma nella notte tra sab ...